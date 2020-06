Ripartenza Tennis ATP : giocatori convocati

La stagione del tennis professionistico, attualmente sospesa fino al 31 luglio, potrebbe forse ripartire prima di quanto si pensasse dopo la pausa imposta dalla pandemia di Coronavirus. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, l’ATP ha convocato i giocatori in una videoconferenza il 10 giugno alle 16.00 (ora italiana) per informarli della decisione che è stata presa per il prossimo futuro. Durante la settimana – si legge sul sito Fit – sono previste molte riunioni per definire il destino del tour americano e che culmina con gli US Open (previsti dal 31 agosto al 13 settembre).

Ripartenza Tennis ATP : l’influenza sui tornei

Decisioni che influenzeranno anche il resto della stagione sulla terra battuta europea da Roma al Roland-Garros, per il momento ancora fissato dal 20 settembre al 4 ottobre, che potrebbe però slittare in aventi di una settimana. Se i giocatori riceveranno le prime notizie il 10 giugno, per il 15 è prevista una comunicazione ufficiale dall’ATP. E il 18 giugno, dovrebbe essere la volta degli allenatori a essere chiamati a discutere le condizioni per la ripresa.