Altro campionato europeo pronto alla ripresa

Dopo la Bundesliga, un altro campionato di rilievo nel panorama europeo è pronto a riaccendere i motori. Il sito ufficiale della Liga Nos portoghese ha diramato una nota ufficiale in cui si comunica l’ufficialità della ripresa del campionato. Il calcio in Portogallo ripartirà il 4 giugno. Saranno dieci le giornate da disputare con la lotta al primo posto più agguerrita che mai tra Porto e Benfica. La squadra di Conceiçao guida la classifica con 60 punti, uno in più solamente sugli acerrimi rivali.

La situazione negli altri top campionati

In Germania tra pochi giorni ci si ritufferà nella Bundesliga, in Spagna e in Inghilterra invece si sta facendo sempre più concreta la possibilità di rivedere in campo Messi e Salah il 12 giugno. In Italia invece, dal 18 maggio saranno possibili gli allenamenti di squadra mentre nessuna data certa per la ripresa. Recentemente il Ministro delle Sport, Spadafora, ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito ad una eventuale ripresa ( click qui per leggere la notizia Serie A, Spadafora: “Si riprende solo se è garantita la sicurezza”)