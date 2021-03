Cronaca delle partite

Le sfide di coppa del mercoledì di coppa non hanno certo deluso chi si aspettava degli incontri scoppiettanti. Particolarmente movimentato è stato il match che ha visto contrapporsi fra Murata e La Fiorita che si conclude con un 3-4 in favore degli ospiti, dopo una gara ricca di emozioni decisa al minuto 85 da Peluso, autore di una tripletta.

In semifinale la banda di Montegiardino incrocerà la Folgore, che conferma il proprio momento di superando il Fiorentino, una squadra partita altrettanto forte dopo la sosta, che nulla ha potuto al cospetto della formazione giallorossonera, che apre al 12’ con Dormi salvo farsi riprendere a metà primo tempo da Casoli. Resterà un fuoco fatuo quello dei rossoblù, che nella ripresa crolleranno sotto i colpi di Piscaglia, ancora di Dormi ed infine di capitan Nucci che fissano il risultato sul 4-1.



Ad Acquaviva basta un solo gol, al Tre Fiori, per superare l’ostacolo Cosmos. Joel Apezteguia colpisce alla mezz’ora di gioco consentendo alla squadra gialloblù di accedere al penultimo step della competizione, dove se la vedrà con il Tre Penne. Quest’ultimo ha maggiore agio nel risolvere la pratica Domagnano, colpito al 14’ da Gasperoni e poi – in via definitiva – al 56’ da Cibelli.

Tabellini





COSMOS-TRE FIORI 0-1

COSMOS

Gregori; Zafferani, Lusini, Mi. Camillini, Ma. Camillini, Cervellini, Matteucci (dall’80’ A. Della Valle), Zaghini (dal 75’ Cornia), G. Valentini, Senja (dal 66’ A. Valentini), Mema

A disposizione: Batori, Della Croce

Allenatore: Cristian Protti



TRE FIORI

A. Simoncini; D. Simoncini, Gargiulo, Angelini, Vandi (dal 63’ Figone), Lunardini, Pracucci, Santoni, D’Addario, Sartori, Apezteguia (dall’81’ N. Della Valle)

A disposizione: De Angelis, Rea, Matteoni, Tamagnini, Bordon

Allenatore: Matteo Cecchetti



Arbitro: Cristiano Ascari

Assistenti: Ernesto Cristiano, Laura Cordani

Quarto Ufficiale: Luca Zani

Ammoniti: Matteucci, D. Simoncini, Zaghini, Sartori

Marcatori: 30’ Apezteguia





MURATA-LA FIORITA 3-4

MURATA

Benedettini; Arrigoni, Diedhiou, Dominici, Fabbri, Giulianelli, Bozzetto, Tani, Tomassini (dal 90+1’ Babboni), Baschetti (dal 70’ Casadei), Pippi

A disposizione: Broccoli, Nanni, Toccaceli, Sacco, Ortibaldi

Allenatore: Achille Fabbri



LA FIORITA

Venturini; Gasperoni, Brighi, Di Maio, Grandoni, Loiodice, Mularoni (dal 46’ Zafferani), Amati (dal 76’ Sapori), Errico (dal 67’ Guidi), Peluso (dall’87’ Miori), Castellazzi (dal 46’ Pieri)

A disposizione: Andreani, Santi

Allenatore: Nicola Berardi



Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Laurentiu Ilie

Quarto Ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: 29’ Peluso, 30’ Bozzetto, 48’ Diedhiou, 50’ Giulianelli, 50’, Dominici, 56’ Loiodice, 79’ Brighi

Marcatori: 9’ aut. Venturini, 47’, 77’ e 85’ Peluso, 51’ Pieri, 58’ Arrigoni, 63’ Bozzetto





TRE PENNE-DOMAGNANO 2-0

TRE PENNE

Migani; Cesarini, Costa, Patregnani, Lombardi (dall’85’ Casadei), Genestreti, Cibelli, (dal 69’ Mezzadri) Gasperoni (dall’85’ Nanni), Chiurato (dal 46’ Costantini), Semprini, Ceccaroli (dal 53’ Battistini)

A disposizione: Lanzoni, Gai

Allenatore: Stefano Ceci



DOMAGNANO

Colonna; Averhoff, Deluigi, Ghetti, G. Rossi (dall’80’ A. Venerucci), Bacchiocchi (dall’80’ D. Venerucci), Cangini, Santucci (dal 61’ Angelini), Simoncelli (dall’80’ Rosa), Semprini (dal 65’ Ceccaroli), A. Rossi

A disposizione: Giulianelli, Francioni

Allenatore: Paolo Cangini



Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Alessandro Salvatori

Quarto Ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: D. Venerucci

Marcatori: 14’ Gasperoni, 56’ Cibelli





FOLGORE-FIORNTIENO 4-1

FOLGORE

Bicchiarelli; Brolli, Rosini, Piscaglia, Sottile, Mattia Giardi, Nucci (dall’82’ Nanni), Spighi, Dormi (dall’82’ Bernardi), Serafini (dall’88’ Lisi), Pasolini (dal 75’ Badalassi)

A disposizione: Semprini, Aluigi, Matteo Giardi

Allenatore: Omar Lepri



FIORENTINO

Bianchi; Paoloni (dal 66’ Piscaglia), Contadini, Filippi, Anastasi, Paglialonga (dall’80’ Candoli (dall’85’ Baizan)), Molinari, Pacchioni, Casoli (dal 66’ Generali), Tamagnini, Radoi (dall’80’ Dall’Ara)

A disposizione: Berardi, Colonna

Allenatore: Enrico Malandri



Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Alfons Gallo, Francesco Mineo

Quarto Ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Spighi, Mattia Giardi

Marcatori: 12’ e 75’ Dormi, 23’ Casoli, 56’ Piscaglia, 78’ Nucci