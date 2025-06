River Plate-Monterrey, le probabili formazioni e dove vederla

Nella seconda giornata del gruppo E del Mondiale per Club FIFA, gli argentini del River Plate incontrano i messicani del Monterrey. La squadra di Gallardo, che punta a blindare la qualificazione dopo aver superato in scioltezza gli Urawa Red Diamonds nel primo turno, si affida a un 4-3-3 dove tutti gli occhi saranno puntati su Franco Mastantuono, prossimo a diventare un calciatore del Real Madrid. Torrent, allenatore del Monterrey, punta sul 3-4-2-1 dove a comandare la difesa ci sarà ancora Sergio Ramos, autore del gol del momentaneo 1-0 contro l’Inter. La partita, in programma alle 03:00 (ora italiana) di domenica 22 giugno, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

River Plate-Monterrey, le probabili formazioni

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pezzella, Acuña; Fernández, Pérez, Castaño; Mastantuono, Borja, Colidio. All. Gallardo.

MONTERREY (3-4-2-1): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzman; Chavez, Rodriguez, Torres, Arteaga; Canales, Ocampos; Berterame. All. Torrent.