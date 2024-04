SportPaper TV, lunedi 8 Aprile nuova puntata con Roberta Pedrelli

Torna come ogni lunedi SportPaper TV, dopo la pausa per le festività pasquali, si rinnova l’appuntamento con Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti. Si parlerà ovviamente di derby della capitale e corsa scudetto, 90 minuti di calcio più VAR.

SportPaper, 90 minuti di calcio più VAR

In compagnia di Roberta Pedrelli in studio ci saranno il direttore di SportPaper Daniele Amore, il giornalista di fede biancoceleste Giampiero Giuffrè, l’agente FIFA Adriano Tommasi, ed il giornalista con il cuore rossonero Fabrizio Tomasello. Seguiremo in diretta il posticipo tra Udinese ed Inter grazie al nostro inviato Anthony Cervoni. Inoltre la rubrica legata ai bookmakers a cura di Gianluca Landi.