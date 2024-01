Roma, accordo ad un passo per Angeliño | Le ultime

Roma, sarà Angelino il rinforzo di De Rossi

La Roma si appresta a mettere a segno il primo colpo di mercato per De Rossi. Il ds giallorosso, Pinto, sembrerebbe aver bruciato la concorrenza per il terzino del Lispia. Come riferito da Sky Sport, i giallorossi avrebbero raggiunto l’intesa con Angeliño per il suo trasferimento nella capitale.

Poco fa Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, tramite il proprio profilo Twitter, ha reso noto che i capitolini hanno trovato l’accordo anche con il club tedesco. Dunque, il terzino classe ’97 si avvicina sempre di più a vestire la maglia della Roma. Il calciatore lascerà il Galatasaray, squadra in cui ha disputato la prima parte della stagione, in prestito.