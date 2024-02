La Roma di De Rossi assalta la Champions mentre la Lazio cade ancora

Pochi all’indomani della “cacciata” di Mourinho potevano immaginare che la Roma, affidata alle mani inesperte di De Rossi, potesse rilanciarsi così velocemente in zona Champions, non solo vincendo 5 partite su 6 in campionato e superando il turno-spareggio di Europa League, ma anche e soprattutto perché in poche settimane è riuscito nella difficile impresa di ricompattare un gruppo che pareva sfaldato, recuperando giocatori che ormai parevano persi alla causa e mostrando pure un’idea di gioco che pur non sempre sviluppata in maniera adeguata e continuativa regala ai tifosi, l’unico fattore comune alle due gestioni, la speranza e la certezza di vedere la propria squadra proporsi e tentare di affermare i propri schemi e non restare passivamente in attesa degli eventi per poi eventualmente agire di riflesso. Quando poi il genio di Dybala si accende e fuoriesce dalla sua lampada… tutto diventa più semplice!

Continua invece l’altalena, con molti più bassi rispetto agli alti, della Lazio sarriana; a Firenze una delle peggiori esibizioni dei biancocelesti, sempre sottomessi dalla manovra avversaria e salvata in ben quattro occasioni, compreso il calcio di rigore di Nico Gonzalez, dai pali della porta difesa da Provedel, con Guendouzi uno dei pochi a salvarsi dal disastro in riva all’Arno.

Il Bologna non molla; Atalanta e Milan non si fanno male; in coda la novità è l’Empoli

Mentre la Juventus torna ai tre punti grazie all’ennesimo balzo nel finale di un suo difensore (stavolta tocca a Rugani), il Bologna supera senza brillare anche il Verona e guadagna due punti nei confronti di Milan e Atalanta che a San Siro si dividono la posta. I rossoneri sono apparsi in buona forma ed avrebbero meritato senza dubbio di più ma Carnesecchi ed un arbitraggio non proprio felice hanno consentito alla formazione di Gasperini, mai onesto come domenica sera ai microfoni, di mantenere la rotta di navigazione in zona Champions.

Nella lotta per la permanenza invece è Nicola il nuovo protagonista; con lui in panchina l’Empoli è ancora imbattuto e marcia alla media di due punti a partita! Molto male di contro il Sassuolo che infatti esonera il tecnico Dionisi e continua a precipitare in una zona nella quale da anni non si trovava più; questa “inesperienza” potrebbe alla lunga costarle cara.