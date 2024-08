La Roma che ha un record di acquisti in questa sessione di mercato estivo, e concentrata anche sugli affari in uscita. Florent Ghisolfi sta lavorando senza sosta per sistemare i cosiddetti “esuberi”. Uno dei nomi principali è senza dubbio quello di Rick Karsdorp che, a quanto pare, sembra aver trovato destinazione.

Roma, per Karsdorp il club di Istanbul fa sul serio

Per Rick Karsdorp e andata in scena un’altra stagione deludente, di conseguenza è rimasto fuori rosa e si sta allenando da solo a Trigoria. La dirigenza e il suo agente stanno lavorando per assicurargli una destinazione gradita e soddisfacente. Nelle ultime ore sembra essere spuntato il Besiktas, il quale starebbe trattando gli ultimi dettagli del trasferimento del terzino destro con i giallorossi. Il club di Istanbul fa sul serio per l’olandese, mentre continua a tenere d’occhio anche Borna Sosa dell’Ajax.

Dopo sei stagioni in giallorosso, dunque, questi sembrano essere gli ultimi giorni nella Capitale di Karsdorp, ormai in rottura con tutto l’ambiente capitolino. Il club turco ha presentato un’offerta di trasferimento per l’olandese di 3 milioni di euro, già accettata dalla Roma, con il terzino già pronto a iniziare una nuova avventura in Super Lig.