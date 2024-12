Roma-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

In un Olimpico previsto a ruggire dopo il pareggio della Roma contro il Tottenham, la squadra di Ranieri è chiamata a dare continuità per uscire il prima possibile dalla crisi e a regalare gioie ai suoi tifosi. Non sarà per niente facile perchè di fronte c’è un’Atalanta spumeggiante che arriva dalle fatiche di Champions ma che vola sulle ali dell’entusiasmo. Ranieri ritrova Cristante e Pellegrini dal 1′ mentre Gasperini conferma i suoi 11.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Konè, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dovbyk, Dybala. All. Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.