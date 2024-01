Roma, Belotti-Ikoné: tutto fermo | I dettagli

Roma, non si sblocca lo scambio con la Fiorentina

Tutto fermo nella trattativa per lo scambio tra Belotti e Ikoné. La società giallorossa e quella gigliata non avrebbero raggiunto alcun accordo per i trasferimenti dei due calciatori. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la trattativa sarebbe in uno stato di stallo. Dunque, nessun passo in avanti.

I due club non sarebbero ancora d’accordo né sulla cifra né sulle modalità di trasferimento dei due calciatori. Entrambi reduci da un’esperienza non esaltante nelle rispettive squadre, nonostante l’arrivo con grandi aspettative, – Belotti 10 gol in 68 presenze in giallorosso, Ikoné 9 gol e 11 assist in 93 apparizioni – potrebbero beneficiare da un cambio di maglia, che potrebbe garantir loro un nuovo riscatto.