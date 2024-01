Roma, la Fiorentina punta Belotti | Giallorossi pronti allo scambio

Andrea Belotti sembra essere la scelta preferita rispetto a Renato Sanches nell’elenco delle cessioni della Roma, con l’obiettivo di sbloccare l’arrivo di un esterno per il neo-allenatore Daniele De Rossi. La Fiorentina, apparentemente meno convinta di Mbala Nzola, sta cercando un centravanti da aggiungere alla rosa di Vincenzo Italiano, il cui ruolo non è più così saldo. Il direttore sportivo Pradè sta esplorando opportunità di mercato, e uno dei nomi che emergono è proprio l’ex-capitano del Torino.

Nonostante un inizio di stagione positivo con una doppietta all’esordio, Belotti ha perso terreno nelle gerarchie offensive della Roma, soprattutto con il ritorno imminente di Azmoun. Tuttavia, il legame positivo tra Belotti e De Rossi potrebbe influenzare la sua decisione. Il Gallo ha rifiutato alcune destinazioni minori in passato, ma la situazione potrebbe cambiare notevolmente se la Fiorentina dovesse manifestare interesse.

Le società pensano allo scambio

Tra le ipotesi considerate c’è anche quella di uno scambio. La Roma, che ha bisogno di rinforzi sugli esterni (sia in posizione bassa che alta, nel caso si confermi il modulo a 4 di De Rossi), potrebbe valutare l’opzione di uno scambio coinvolgendo giocatori come Ikonè o Brekalo, con l’interesse particolare di Barone e Pradé. Inoltre, potrebbe essere considerato Cristiano Biraghi, che ha il contratto in scadenza nel 2025, come opzione gradita alla Roma.

In vista delle prossime ore, potrebbero emergere sviluppi significativi, ma è certo che il nuovo tecnico non ha bisogno di ulteriori difensori, considerando il prossimo ritorno di Smalling, Kumbulla e Ndicka (a fine Coppa d’Africa), con la possibilità di giocare con solo due centrali. La situazione è diversa sulle fasce, con Spinazzola che ha frequenti problemi fisici a sinistra e Dybala che sembra non trovarsi nella miglior posizione possibile a destra.