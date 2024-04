Roma-Bologna, le probabili formazioni | De Rossi sfida Thiago Motta

Sfida tra allenatori emergenti, De Rossi e Thiago Motta di fronte in Roma–Bologna, in palio punti pesanti per l’Europa. Nel primo dei due posticipi della Serie A giallorossi e rossoblu si sfidano in una gara dal sapore europeo. De Rossi fresco di rinnovo con la Roma sogna la finale di Dublino e di chiudere in crescendo il campionato, di fronte Thiago Motta ambito da più club che vuol concludere col sorriso una stagione fino ad ora esaltante. Un match da non perdere.

Roma-Bologna le formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Anraham, El Shaarawy. All. De Rossi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta