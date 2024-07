Roma, Soulé sempre più vicino | Manca solo l’accordo con la Juve sulla futura rivendita

Matias Soulé è sempre più vicino alla Roma. Come ampiamente raccontato nella giornata di ieri, il calciatore classe 2003 ha rifiutato il Leicester City perché vuole trasferirsi nella Capitale, agli ordini di Daniele De Rossi. L’ultima offerta giallorossa da venticinque milioni di euro più tre di bonus ha ridotto la distanza tra domanda e offerta, ma non è ancora abbastanza: Giuntoli, uomo mercato della Juventus, chiede 30 milioni di euro più bonus per dare il via libera all’operazione.

Roma e Juventus sempre più vicine all’accordo per Soulè, discussioni sulla percentuale per la futura rivendita

Secondo Il Messaggero oggi in edicola, le valutazioni ora in corso sono sulla percentuale sulla futura rivendita. A Trigoria non vogliono andare oltre il 10-15%, a Torino puntano al 20%. Schermaglie di mercato con la consapevolezza però che il ragazzo ha deciso. Vuole la Roma, stop. Non c’è Leicester o West Ham che tengano.