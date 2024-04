Roma-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Il sorprendente Bologna di Thiago Motta va all'Olimpico per blindare la qualificazione in Champions. La Roma, invece, per accorciare sui rossoblu e allungare sulle inseguitrici

Partita di fondamentale per la corsa Champions anche se in questo momento entrambe le squadre giocherebbero la massima competizione europea la prossima stagione. In 151 sfide sono arrivate 52 vittorie per il Bologna, 45 pareggi e 54 vittorie per la Roma, contro nessun altro avversario affrontato in Serie A i rossoblu hanno vinto così tante partite. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN lunedì 22 aprile alle ore 18:30.

Probabili formazioni Roma-Bologna

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta