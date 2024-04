Roma-Bologna, chi al posto di Lukaku? I dubbi di De Rossi

Sfida dal sapore europeo lunedi allo stadio Olimpico di Roma, la sorprendente Roma di De Rossi ospita la sorpresa del campionato, il Bologna di Thiago Motta. In palio punti pesanti per un posto in Champions. In casa giallorossa qualche dubbio di formazione, De Rossi deve decidere chi schierare al posto dell’infortunato Lukaku, possibile chance per Abraham, ma il tecnico dei capitolini sarebbe pensando alla sorpresa Dybala schierato come falso nove. Ancora 24 a disposizione per scegliere la formazione migliore.

Roma-Bologna, le formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.