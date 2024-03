Roma-Brighton, De Rossi sfida De Zerbi | Le formazioni

Obiettivo Europa League per i giallorossi di De Rossi

Roma, obiettivo Dublino. I giallorossi sognano la finale di Europa League, primo ostacolo da superare, il Brighton dell’italiano De Zerbi. Questa sera all’Olimpico prima decisiva sfida per i giallorossi di Daniele De Rossi, la formazione capitolina sembra aver ritrovato la forma migliore ed entusiasmo, in Europa questa sera un vero esame di maturità. De Rossi si affida in attacco a Dybala e Lukaku, a completare il reparto avanzato il solito El Shaarawy.

Probabili formazioni Roma-Brighton

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Brighton (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson. All. De Zerbi.