L'esito degli esami strumentali non lascia dubbi

Brutte notizie per il centrocampista della Roma, l’esito degli esami strumentali hanno evidenziato una lesione all’adduttore sinistro. Aouar costretto a stop forzato, il suo rientro in campo rimandato al nuovo anno.

Lesione per Aouar

Nuovi problemi per Mourinho e per i giallorossi. Infortunio subito durante la sfida di Europa League, un forfait inatteso e scelte forzate per il tecnico portoghese.