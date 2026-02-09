L‘Olimpico è stato scenario della partita Roma-Cagliari, valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A Tim 2025/2026. La partita è in programma oggi, 9 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma, ha avuto come arbitro Matteo Marcenaro ed è terminata con il risultato di 2-0 per i giallorossi. In gol Malen, con una doppietta (25′, 65′). La Roma, con il risultato positivo di questa sera, si piazza al quinto posto in classifica con 46 punti. Il Cagliari, con il ko di oggi, resta in 12esima posizione con 28 punti.

Roma-Cagliari, il tabellino

Il primo tempo vede la Roma attaccare cercando il gol, per i giallorossi è stato un vero e proprio sforzo offensivo, perché il Cagliari, pur soffrendo tanto, riesce a resistere alla furia giallorossa. Ma i sardi tengono duro solo fino al minuto 25 quando Mancini pesca in verticale Malen il quale è bravissimo a battere Caprile con un tocco imprendibile. I giallorossi non arretrano e sfiorano il raddoppio con lo stesso Malen, il Cagliari è riuscito raramente a superare la trequarti avversaria. Un primo tempo tutto giallorosso all’Olimpico.

Il secondo tempo a fare il gioco è soprattutto la formazione di casa, che diverse volte crea bene e arriva al tiro, ma la difesa sarda mantiene duro. Dopo diversi tentativi Malena ritrova il gol e il 2-0 personale durante il match di oggi. Celik penetra in area e mette un cross rasoterra al centro, ottimo movimento di Malen che in scivolata mette dentro la rete. Al 75′ il Cagliari si va vedere sotto porta finalmente, ma Svilar non si fa sorprendere da Pavoletti. All’80esimo ci prova Sulemana, ma la difesa si fa trovare pronta. La Roma non molla nel finale e cerca il 3-0, ma il match finisce così: 2-0 per la formazione di casa.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante (83′ El Aynaoui) (C), Pisilli, Wesley; Soulé (83′ Venturino), Pellegrini (56′ Zaragoza); Malen (83′ Arena). Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Zaragoza, Venturino, Arena.

CAGLIARI, (3-5-2): Caprile; Ze Pedro (87′, Zappa), Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano (87′, Trepy), Mazzitelli (58′ Sulemana), Obert; S. Esposito (73′ Idrissi), 9 Kilicsoy (73′ Pavoletti). Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Liteta, Sulemana, Trepy, Albarracin, Pavoletti.

Reti: 25′, 65′, Malen (R).

Ammonizioni: 5′, Dossena (C); 40′, Palestra (C); 58′, Mancini (R); 68′, Gaetano (C); 82′, Zaragoza (R); 89′, Idrissi (C).

Espulsioni: –