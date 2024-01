Roma-Cremonese, la designazione arbitrale del match: i precedenti sorridono ai giallorossi

Dopo la sconfitta dello Stadium contro la Juventus, la Roma tornerà in campo mercoledì sera alle 21 contro la Cremonese all’Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia. Il club lombardo fu lo stesso che eliminò nella passata stagione prima il Napoli agli ottavi e poi la Roma ai quarti, entrambe in trasferta.

La designazione arbitrale del match

L’arbitro selezionato per il match sarà Luca Pairetto. Con questo direttore di gara la Roma ha un bilancio positivo: 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Arbitro: Pairetto Assistenti: Moro-Garzelli 4° Uomo: Camplone Var: Meraviglia AVar: Chiffi