Calciomercato Roma, Dybala via per 13 milioni? Da domani si può

Il 2 gennaio si aprirà il mercato in Italia con le grandi che hanno bisogno di rinforzi in vista della ripresa del campionato. Inter e Juventus si stanno già muovendo, così come Roma e Napoli che hanno deluso fino ad ora e che hanno bisogno di un paio di acquisti per puntare alla Champions.

Calciomercato Roma e la clausola Dybala | Il punto

Aspettando un difensore, i giallorossi devono fare però i conti con la situazione Dybala, che da domani 1 gennaio potrebbe lasciare la Roma per 13 milioni di euro grazie alla clausola che permette di essere pagata solo però dalle squadre estere(Arabia Saudita su tutte). Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane visto che in casa Roma si aspetta di conoscere il futuro sia della ‘Joya’ che di Paulo Dybala.