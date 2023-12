Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha parlato in vista della sfida dell’Allianz Stadium in programma tra i bianconeri e la Roma di Josè Mourinho.

Marocchino: “Juve-Roma sfida importante. Su Milik..”

Juventus-Roma, sarà una sfida sempre importante. E poi sarà sfida tra Dybala e Chiesa.

“I due allenatori fanno la tattica del muerto, fanno finta di essere in coma per poi fregarti. Si appoggiano al gioco degli altri, sono abbastanza simili. Se tu ti scopri, loro ti colpiscono. Dybala e Chiesa sono diversi. Dybala è bravo sul corto, Chiesa sul lungo. Non è facile giocare con entrambi, esce fuori sempre un leggero protagonismo, sono loro che devono fare il tocco in più. I grandissimi giocatori erano tipo Bettega, che giocava per la squadra e il tempo del passaggio era sempre giusto. Milik? Mi piace tantissimo, è quel giocatore che sembra molto Zirkzee, che sa smistare palla e fa salire la squadra, un regista offensivo”.

Con la Roma rischierebbe il tridente bianconero?

“Allegri ha un materiale di giovani buono, vedi Yildiz, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, ma vanno dosati. Sono bravini ma nessuno ha la capacità di sgomitare per prendersi il posto. Devi dimostrare al gruppo che hai caratteristiche utili per il gioco. La Juventus non ha giocatori così intelligenti, ma così come tante altre”.