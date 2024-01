Roma, da Azmoun in Coppa d’Asia fino all’arrivo di un nuovo difensore | Il punto sugli acquisti

Aspettando la sfida di stasera contro la Cremonese, sono diversi i temi a cui stanno pensando Mourinho e i dirigenti giallorossi in vista dei tanti impegni futuri. In queste settimane il tecnico portoghese dovrà fare a meno di N’Dicka e Azmoun(che partirà l’11 gennaio dopo la sfida con l’Atalanta), impegnati rispettivamente in Coppa d’Asia e in Coppa d’Africa che aumentano i problemi nella rosa con Tiago Pinto che dovrà essere bravo ad arricchirla con qualche innesto di qualità ma soprattutto low-cost.

Calciomercato Roma, chi arriva e chi resta | I dettagli

Tanti i nomi fatti in queste ore, da Theate, ex difensore del Bologna, fino ad arrivare a Dier e Chalobah, calciatore ed ex compagno di Lukaku al Chelsea anche se il trasferimento è stato bloccato perchè i Blues hanno terminato gli slot per i prestiti. E poi c’è sempre da analizzare la questione legata a Renato Sanches e Aouar, che potrebbe partire già in questa sessione di mercato.