Juventus-Roma, le UFFICIALI: Vlahovic sfida Lukaku. La scelta su Chiesa e Dybala

All’Allianz Stadium è tutto pronto per l’ultima partita di Serie A del 2023. Allegri sceglie Weah a destra, al posto dello squalificato Cambiaso, e Kostic ad agire sulla fascia sinistra. La sorpresa è in attacco. Insieme a Vlahovic non ci sarà Federico Chiesa ma Yildiz dopo il super gol col Frosinone. Mourinho si affida ai migliori undici a disposizione con le uniche due differenze che non giocano Spinazzola e Pellegrini, al loro posto Zalewski e Bove.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Allegri