Roma, De Rossi non si ferma più: Svilar è l’eroe della rinascita

Daniele De Rossi ha cambiato in pochissimo tempo la mentalità e il gioco della Roma. Il rendimento e i risultati giallorossi ne sono la dimostrazione con la capacità di ottenere 10 risultati utili in 11 partite, sconfitta arrivata solo con l’Inter. Llorente, contro la Fiorentina, ha evitato la seconda sconfitta per De Rossi che contro i viola probabilmente avrebbero anche meritato di perdere.

Roma, la svolta passa da Svilar

Oltre al modulo, la vera rivoluzione di De Rossi è tra i pali. Rui Patricio si accomoda in panchina e Svilar diventa titolare sia in campionato che in Europa League. Tanti i gol evitati dal giovane portiere tra cui il rigore parato a Biraghi sul momentaneo 2-1 per la Fiorentina. Decisivo in un paio di circostanze su Welbeck contro il Brighton quando la partita era ancora in bilico e consente alla Roma di andare a giocare in Inghilterra con un piede e mezzo ai quarti.