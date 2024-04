Roma, De Rossi pensa a Smalling titolare a San Siro | Le ultime sulla formazione

De Rossi pensa a lanciare Smalling da titolare nella sfida a San Siro. La Roma riprende oggi la preparazione alla sfida di giovedì di Europa League contro il Milan, andata dei quarti di finale. L’allenatore giallorosso, che sembra sempre più vicino al rinnovo, sembra orientato a far partire dal primo minuto Chris Smalling al centro della difesa. Ndicka è squalificato, e nelle gerarchie dell’ex giocatore della Roma l’inglese è davanti a Llorente.

La formazione di De Rossi contro il Milan

L’unico altro ballottaggio in casa Roma è quello che vede Spinazzola in vantaggio su Angeliño per la fascia sinistra, negli altri ruoli l’intenzione di De Rossi è di confermare i protagonisti del derby con la Lazio. Proprio nell’ultima partita Abraham è tornato in campo dopo dieci mesi, e contro il Milan potrebbe trovare ancora spazio a gara in corso.