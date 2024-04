Ci sono anche buone notizie, e fanno bene, soprattutto in vista di impegni importanti. In vista del derby europeo tra Milan e Roma, Daniele De Rossi ha l'arma in più contro i rossoneri: finalmente è tornato anche Abraham

Grande rientro nella Roma durante il match contro la Lazio. Il derby è stata la gara di ritorno, dopo 10 mesi di assenza, per Tammy Abraham. L’attaccante è tornato in campo nel finale di gara dopo il lungo infortunio.

Roma, Abraham l’arma in più nel derby europeo

Una gioia condivisa con tutti, non solo per il giocatore, che è tornato in campo dopo 10 mesi di stop, ma anche per lo staff e tutta la squadra. Il 26enne della Roma molto probabilmente non è ancora pronto per partire da titolare, ancora non ritrova la migliore condizione, ma può essere un’arma in più nella doppia sfida di Europa League (giovedì 11 aprile l’andata) contro il Milan, anche a partita in corso. Contro i rossoneri Daniele De Rossi manderà in campo il tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy a cominciare dal 1′.

Piena fiducia dal tecnico romano, non solo, l’attaccante è carico, ed ha già avvisato gli avversari dopo il derby: “Quando sono tornato in campo e il pubblico ha cantato il mio nome ho sentito un’emozione inspiegabile. Emozionante, ma sono entrato per aiutare la squadra, questa vittoria ci darà molto morale ed entusiasmo in vista delle prossime partite, che saranno difficili e intense”. Milan avvisato: Tammy Abraham è tornato.