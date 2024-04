Europa League e big match italiano. In vista di Milan-Roma, gravi assenze per Stefano Pioli. Emergenza in difesa per i rossoneri.

Il Milan ha tanti impegni, ma anche tanti problemi con gli infortuni. I rossoneri sono in attesa di giocare il big match contro la Roma, a San Siro, valido per i quarti di Europa League. Diverse assenze in difesa.

Milan, contro la Roma emergenza in difesa

A breve diverse sfide decideranno la stagione di Pioli e team del Diavolo. Proprio in vista dell’andata dei quarti di Europa League contro la Roma, per cui è atteso a San Siro anche proprietario Gerry Cardinale, Stefano Pioli deve fare i conti ancora una volta con le assenze in difesa. Il tecnico dovrà fare a meno di Tomori, assente perché squalificato dopo il giallo preso contro lo Slavia Praga.

Non solo Tomori, Kalulu non ci sarà perché è ancora out per problemi fisici, tornerà tra fine mese e inizio maggio. Infine Thiaw, al momento in dubbio dopo aver saltato la gara col Lecce per una fascite plantare. Nella sfida di giovedì 11 aprile, continuando a parlare della difesa, sulla sinistra Pioli si affiderà all’intoccabile Theo Hernandez, mentre sulla destra scalpita Florenzi. A centrocampo i titolari dovrebbero essere Bennacer e Reijnders nonostante la buona prestazione impreziosita da due assist di Adli contro il Lecce. Infine, il rientro di Loftus Cheek dirotterà Pulisic sulla destra e manderà in panchina l’ottimo Chukuwueze. In avanti Leao e Giroud.