Roma, De Rossi punta su Dybala per vincere il Derby

L'allenatore giallorosso sa che quando è in campo l'argentino fa la differenza, e col suo ritorno punta a vincere il Derby per riprendere la corsa al quarto posto.

Daniele De Rossi è pronto a vivere il suo primo Derby da allenatore, dopo averne giocati tantissimi da giocatore. La sua Roma scende in campo sabato per una partita che si prospetta complicata, la nuova Lazio di Tudor gioca un calcio aggressivo e pratico, che può dare fastidio. Il tecnico giallorosso sa che la qualità può fare sempre la differenza, ed è per questo che punta su Paulo Dybala, che di qualità ne ha da vendere. Insieme a lui torna anche Pellegrini dalla squalifica, e dai loro piedi passerà molto del risultato del match. Un altro da cui si aspetta tanto è Lukaku, che nella gestione De Rossi si è acceso a intermittenza.

Il finale di stagione della Roma

Un altro ritorno importante per la Roma di De Rossi è quello di Spinazzola. Il laterale è in buone condizioni ma deve riprendere il ritmo partita, quindi non è sicuro che parta dall’inizio. Oltre alla rivalità, il Derby con la Lazio è fondamentale per la classifica: i punti da recuperare al Bologna sono 5, e mancano 8 partite. Vietato sbagliare, per non compromettere la situazione. Dopo il pareggio di Lecce si sono sollevate diverse critiche, ma nel complesso la media punti di De Rossi è ottima, infatti ci si aspetta che il tecnico venga confermato anche per la prossima stagione.