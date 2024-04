Rinnovo De Rossi, si aspetterà la decisione della Roma a fine campionato | La Fiorentina rimane alla finestra

Il rinnovo di De Rossi con la Roma molto dipenderà dalla qualificazione in Champions, intanto per la Fiorentina l'allenatore romano rimane la prima scelta

Daniele De Rossi sulla panchina della Roma sta facendo bene otto vittorie e quattro pareggi in quattordici partite, con solamente due sconfitte da quando allena la squadra giallorossa. Ma il futuro di De Rossi è ancora incerto, molto dipenderà anche dal piazzamento in campionato e il percorso in Europa League.

Roma, per Pradè De Rossi è la prima scelta per sostituire Italiano

Difficilmente la proprietà si esprimerà sulla permanenza di De Rossi prima che non sia già annunciato il nuovo direttore sportivo. Mentre dall’altra parte la volontà dell’allenatore della Roma è rimanere e rinnovare con i giallorossi. Ma secondo “Tuttomercatoweb” la Fiorentina sarebbe interessata ad ingaggiare De Rossi come allenatore per la prossima stagione, visto l’ormai certo addio a fine stagione di Italiano. Il direttore sportivo viola Pradè lo voleva alla Fiorentina ancor prima prendesse il patentino da allenatore, e rimane a prescindere la prima scelta se non dovesse rimanere a Roma.