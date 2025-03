Non sarà semplice per la Roma affrontare la spinta verso il finale di stagione senza Paulo Dybala. L’attaccante argentino si è fermato durante il match contro il Cagliari e gli esami non hanno dato buone notizie. L’ex Juve sarà ai box un mese. Ma chi sarà il suo sostituto? Ci pensa Claudio Ranieri.

Roma, il sostituto di Dybala uno tra Pellegrini e Soulé

L’assenza di Paulo Dybala peserà, e non poco alla Roma. La squadra di Ranieri dovrà rinunciare al giocatore più importante almeno fino a metà aprile, se non oltre. L’argentino non sarà disponibile sicuramente per le sfide contro Lecce, Juventus e Lazio, mentre resta in dubbio per la partita con il Verona del 19 aprile e la trasferta contro l’Inter del 27. Una vera e propria tegola cascata sulla testa di mister Ranieri. Ma chi sostituirà la Joya argentina?

Le opzioni più naturali portano a Lorenzo Pellegrini e Matias Soulé, i due giocatori con maggiore qualità e fantasia in quella zona del campo. In realtà dovrebbe essere Pellegrini a prendere le redini della Roma. Il capitano ora ha la grande occasione di prendere per mano la sua squadra e trascinarla in alto. Ma ci sarebbe anche un’altra scelta: Matias Soulè, che dopo una grande annata al Frosinone, una volta arrivato in capitale ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi. E chissà se Ranieri, che ha sempre etichettato l’ex Juve come “il futuro giallorosso”, deciderà di puntare tutto su di lui. Lo scopriremo dopo la sosta.