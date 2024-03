Roma, Dybala sempre più decisivo per i giallorossi

Numeri da record e da sogno di Paulo Dybala alla Roma. Il fatto che la Joya abbia segnato trenta gol da quando è arrivato nella capitale testimonia la sua importanza per la squadra e il suo ruolo di prima punta.

Roma, Dybala fondamentale per i giallorossi

“Come ha detto De Rossi, Dybala in questo momento è così in forma che non avverte nemmeno quei piccoli fastidi che i giocatori temono dopo aver giocato alcune partite ravvicinate”, scrive il Corriere dello Sport, spiegando come la Joya finora abbia vissuto una stagione perfetta. In questa stagione l’argentino è stato decisivo: con 11 gol su 12 stagionali, la Roma ha guadagnato 10 punti, che saranno molto utili per risalire la classifica e provare a riconquistare il quarto posto, che ad oggi è ancora lontano.