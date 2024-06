Strand Larsen è in pole sulla lista dei possibili attaccanti in arrivo a Roma. E’ il suo il nome più caldo delle ultime ore in casa giallorossa. Il centravanti di origini norvegesi è di proprietà del Celta Vigo.

Roma, si punta tutto su Larsen

L’attaccante interessa molto a Ghisolfi e la richiesta degli spagnoli si aggira sui 20 milioni di euro, nonostante ci sia anche una clausola di 50. I giallorossi devono sbaragliare una lunga concorrenza però, infatti non sono gli unici a seguirlo. Sul norvegese ci sarebbe anche il Bologna, che ha bisogno di un numero 9 in vista dell’addio di Zirkzee. Anche il Napoli si è inserito nella corsa, forte è l’interesse di Antonio Conte. Il neo allenatore dei partenopei lo gradirebbe in alternativa a Lukaku.

La Roma ha intenzione di investire sul gigante norvegese, Larsen è alto 193 centimetri. Risulterebbe il principale rinforzo per la fase offensiva giallorossa di Daniele De Rossi. La scelta è ricaduta sul giocatore perché figura tra i giovani più promettenti nel panorama calcistico europeo, il quale garantisce gol e anche sostegno alla manovra. Nell’ultima stagione ha segnato 13 gol e servito 3 assist in 37 gare.