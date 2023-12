Jose Mourinho, detto lo Special One, ha recentemente criticato alcuni dei suoi giocatori dopo la partita tra Servette e Roma. L’allenatore ha accusato alcuni giocatori di avere un atteggiamento sbagliato e di essere stati superficiali in alcune partite. Mourinho ha anche sottolineato che alcuni di questi giocatori, nonostante non abbiano una grande storia in Europa, si permettono di fare prestazioni del genere. Inoltre, ha anche accusato i giocatori della Roma di non essere ancora “banditi”, soprattutto quando sono lontani dall’Olimpico. Un monito non tanto per la partita casalinga contro l’Udinese, quanto per le due partite contro Servette e Sassuolo in Svizzera e a Reggio Emilia successivamente.

A chi si riferiva Mourinho?

Tra i giocatori criticati da Mourinho c’è sicuramente Houssem Aouar, il quale a Ginevra non ha fatto vedere proprio nulla. Lo confermano anche i dati della sua partita, terminata dopo appena 56 minuti di gioco: ha perso la palla 12 volte su 37, ha vinto solo 2 duelli su 9, ha dribblato male 2 volte su 2 e ha commesso 4 falli. Anche l’ansia del centrocampista algerino di giocare con la paura ha contribuito a questa prestazione desolante. ”Quando il livello del gioco si alza, lui fa fatica” ,ha detto lo stesso Mourinho qualche tempo fa”. Dopo la partita di Ginevra, Aouar avrà poche altre opportunità di giocare. Poi, ci sono i giocatori che sono subentrati cioè Pellegrini, Belotti, Spinazzola e Renato Sanches. Sono questi i quattro giocatori che sono entrati in corsa per portare nuova forza e vigore tra le fila giallorosse. Ultimo, ma non per importanza, è Celik, che non ha convinto Mourinho per i suoi evidenti limiti tecnici.