Roma, Fabio Silva costa molto: Massara vira su Bailey

La Roma, delusa dalla trattativa mancata con Fabio Silva, costa troppo, sta trattando per Leon Bailey. La notizia è fresca dalla stampa inglese, arriva dall’Inghilterra e che sta trovando anche diverse conferme fra gli esperti di mercato italiani. Il diesse Massara è pronto a regalare a Gasperini un esterno offensivo.

Roma, arriva un nuovo esterno offensivo: Bailey

Leon Bailey, classe 1997, è un’ala di origine giamaicana, con cartellino di proprietà dell’Aston Villa. Inserito in campo come esterno offensivo, è di piede mancino. Preferisce giocare sul lato destro ma anche a sinistra, risultando un vero jolly per ogni allenatore. Nella passata stagione ha avuto un grave problema fisico che lo ha tenuto poco in campo, appena 24 presenze; nella stagione precedente, invece, ha regalato alla sua squadra 12 gol e 13 assist fra Premier League e Conference League.

La Roma è pronta a trattare con gli inglesi, il giocatore guadagna poco meno di 4 milioni a stagione. Il diesse giallorosso è pronto a mettere sul piatto un prestito con diritto riscatto intorno ai 15 milioni di euro. L’Aston Villa non chiude al prestito ma chiede qualche milione in più, forse un po’ troppi per la Roma: 23 milioni. Importante muoversi velocemente, perché c’è molto interesse sul giocatore, dove si registrano l’interesse anche del Besiktas e dall’Arabia Saudita.