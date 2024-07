Il club giallorosso accelera per il gioiello della Vecchia Signora, ma il club bianconero deve fare cassa per arrivare a Koopmeiners e chiede di più

La Roma insiste per Matias Soulé, attaccante argentino della Juventus. I giallorossi, dopo aver infatti trovato l’accordo con il giocatore, hanno presentato la prima vera offerta ufficiale alla Juventus pari a 26 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Roma, pazza idea Soulé: superato il Leicester con l’offerta

La società capitolina si sta battendo sul mercato con gli inglesi del Leicester, i quali hanno puntato anche loro il giocatore in forza alla Juve. L’offerta della Roma ha superato di un milione quella delle Foxes. L’attaccante argentino ha voluto ribadire la volontà di voler restare in Serie A, quindi la Roma ha un ulteriore vantaggio sugli inglesi.

La Juventus non lascerà partire il suo gioiellino per 26 milioni di euro, i bianconeri chiedono di più di quanto offerto al momento dai giallorossi che tra parte fissa e bonus potrebbero arrivare fino a 30 milioni di euro.

Matias Soulé vale più di 30 milioni di euro secondo la dirigenza della Madama. Il classe 2003 vanta 36 partite all’appello con ben 11 gol e 3 assist realizzati la scorsa stagione con la maglia del Frosinone. La Juventus ha fatto un grande investimento con il giovane trequartista, dopo averlo portato in Italia nel 2020, strappandolo al Velez. Dopo essere cresciuto e fatto esperienza, dimostrando il valore attuale, i bianconeri voglio lasciarlo partire solo incassando la giusta quota.