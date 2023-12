Roma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Allo stadio Olimpico Roma e Fiorentina si affronteranno in uno scontro che varrà la zona Champions

Roma e Fiorentina alle 20.45 chiuderanno la domenica di Serie A. Un match che potrà valere tanto per le ambizioni europee di entrambe: la squadra di Mourinho dopo la vittoria contro il Sassuolo occupa momentaneamente il quarto posto e vuole restarci; la squadra di Italiano invece, dopo la vittoria contro la Salernitana è consapevole di poter ambire anche a qualcosa di più grande. Un vero e proprio scontro per la zona Champions, o meglio per il quarto posto al momento ambito e seguito da più squadre.

Dove vederla:

Il match, in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Josè Mourinho.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.