Roma, follia per l’attacco: Vlahovic è in pole per gennaio

Non è una novità, Vlahovic-Roma è una delle notizie più sentite nei mesi passati, ma a gennaio 2026 potrebbe davvero concretizzarsi. I giallorossi hanno già tentato di fornire un colpo d’effetto all’attacco di Gasperini, con Dovbyk che sembrava in partenza.

Roma, in pole di nuovo Dusan Vlahovic

Il nome dell’attaccante serbo è tornato di moda a Trigoria, e potrebbe davvero avverarsi nel mercato di gennaio. La Juventus non ha intenzione di perderlo a parametro zero a giugno 2026, quando il contratto del serbo scade, ma di piazzarlo sul mercato di gennaio. Mentre i bianconeri pensano a monetizzare, la Roma dei Friedkin potrebbe approfittarne per rinforzare alla meglio il suo attacco che continua ad arrancare in questo inizio di stagione.

Mentre l’attaccante ucraino alterna alti e bassi e la fase offensiva della Roma cerca un’identità e soprattutto una continuità, il profilo di Vlahović potrebbe tornare utile per alzare ulteriormente il tasso tecnico e offensivo della squadra. Al momento l’ipotesi di un rinnovo appare complicata, anche alla luce delle parole dello stesso Vlahović, che dopo il match con l’Udinese, dove ha anche realizzato un gol su rigore, ha dichiarato: “Non so cosa possa succedere, vedremo”. Il futuro del serbo ha aperti tutti gli scenari, compresi quelli più inattesi, che potrebbe vedere l’attaccante alla Roma a partire da gennaio.