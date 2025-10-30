Spalletti alla Juventus: oggi firma e ufficialità

Luciano Spalletti oggi diventerà a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Juventus. Per l’ex ct della nazionale italiana un contratto da un anno più opzione in caso di Champions.
Spalletti alla Juventus, tutto pronto per oggi
Giovedì 30 ottobre dovrebbe arrivare a Torino, dove incontrerà i dirigenti bianconeri e firmerà il contratto, a cui seguirà l’ufficialità. Per la presentazione bisognerà aspettare almeno nella giornata di domani, venerdì. Nell’incontro di oggi tutti i dettagli formali verranno sistemati, poi la firma, la presentazione e sabato 1° novembre debutterà sulla panchina della Vecchia Signora nel match contro la Cremonese.
L’accordo tra tecnico e società prevede: contratto di otto mesi iniziali, con opzione di prolungamento; obiettivo Champions: l’ingresso tra le prime quattro squadre farebbe scattare automaticamente il rinnovo fino a giugno 2027, con ridiscussione dell’accordo fino al 2028.