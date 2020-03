Roma- Friedkein : Atteso per lunedì il comunicato ufficiale

Roma- Friedkein: tutti i contratti preliminari firmati. Entro lunedì dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale

Ce l’abbiamo fatta: la Roma è vicinissima al passaggio di proprietà da James Pallotta al texano per adozione Friedkein.

Come riporta il giornalista de “Il Tempo”, Alessandro Austini, nella notte sono stati formati i contratti preliminari a New York con la presenza di Pallotta. Ora ci aspettano due mesi per la fase finale del passaggio (closing) e con il nuovo proprietario si passerà ad una nuova Roma.

Venerdì scorso le due parti hanno scambiato tra loro i documenti dei contratti preliminari e hanno dato un termine alla fase del “signing”. Da quel venerdì, anche se non ufficialmente, si può considerare Freikein il nuovo proprietario della squadra capitolina.

Per la seconda fase, quella del “closing”, bisognerà attendere almeno altri due mesi. In questo caso la firma avverrà in Italia davanti ad un notaio.

La nuova Roma

Sarà convocata l’assemblea degli azionisti che dovrà rinnovare le cariche

Verrà formato il nuovo consiglio. Ryan Friedkein, il figlio di Dan si occuperà della gestione in Italia della nuova proprietà.

Procedure legate all’Antitrust

Procedure relative al lancio dell’OPA

Nuovo stadio

Un’impresa iniziata la scorsa estate che sembra molto vicina al termine.