Un nuovo tentativo per ridurre la distanza e blindare Svilar. La Roma in questi giorni alzerà l’offerta per il rinnovo del portiere.

Mile Svilar è uno dei punti fermi per la Roma. Il portiere è diventato sempre più essenziale e la società vuole dimostrarlo preparando il rinnovo per lui. Uno dei prossimi obiettivi della società capitolina sarà quello di blindare l’ex Benfica, che al momento ha il contratto in scadenza nel 2027.

Roma, distanza con Svilar, il portiere chiede almeno 4 milioni a stagione

Il giocatore sta bene in capitale e con la maglia della Roma è felice, ciò che va sicuramente migliorato è lo stipendio. Attualmente il serbo percepisce 900 Mila euro a stagione e la Roma arriverebbe a 2 milioni netti a stagione. I giallorossi al momento valutano Mile non meno di 50 milioni di euro e i tifosi in tutto questo vogliono scongiurare un altro caso Alisson, anche perchè le big europee sono alla finestra per Svilar. Il portiere è ormai uno dei punti fermi della squadra, con prestazioni di altissimo livello che si susseguono di settimana in settimana. Ecco perchè, visto lo stallo sul nuovo contratto, le big europee iniziano ad affacciarsi.

A breve ci sarà un nuovo tentativo per ridurre la distanza e blindare Svilar. La Roma in questi giorni alzerà l’offerta per il rinnovo del portiere rispetto ai 2 milioni proposti un paio di settimane fa. Mile, che ha sempre dichiarato di voler restare a Roma, però chiede una cifra di poco superiore ai 4 milioni annui. Una distanza abbastanza importante che non mette a riparo da sorprese in estate. I giallorossi, che lo hanno prelevato a costo zero dal Benfica, potrebbero anche pensare di ottenere una ricca plusvalenza. Sull’estremo ci sono anche Chelsea e Newcastle, che non avrebbero di certo problemi ad offrirgli un contratto da top player.