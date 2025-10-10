Gran fermento a Roma con l’arrivo dei Friedkin. I proprietari della società hanno incontrato dirigenti e neo tecnico. Intanto il Gasp ha rilasciato una lunga intervista al CdS, dove ha parlato della sua decisione di accettare la proposta della Roma e della crescita della squadra che sta allenando.

Gian Piero Gasperini, in un’intervista a Il Corriere dello Sport, parla del suo momento alla Roma e del legame con la capitale. Il tecnico ha parlato di cosa lo ha spinto a venire a Roma e dove potrà arrivare la sua squadra: “Il fatto che a Roma c’è una passione incredibile. Io credo che in questo momento, in Italia, Roma sia insieme a Napoli il posto più appassionato e appassionante. E forse Roma anche più di Napoli, perché Napoli ha vinto. Dove c’è più fame di calcio, più voglia di fare risultati, dove c’è un amore verso la propria squadra così profondo, viscerale, lo stimolo è elevatissimo. Inoltre è un bel momento per gli stadi italiani che si sono nuovamente riempiti.”