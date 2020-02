Roma-Gent Cronaca, tabellino ed highlights

Roma Gent Tabellino Highlights | Una Roma ancora in evidente stato di convalescenza riesce a strappare con fatica la vittoria all’Olimpico contro il Gent, battuto per 1-0. Ci pensa il neoacquisto Carles Perez con un gol al 13′ in contropiede su assist di Dzeko a regalare un successo con il minimo scarto ai giallorossi nell’andata dei sedicesimi di Europa League, risultato quantomai prezioso visti anche i rischi corsi dalla squadra di Fonseca, a tratti spenta e abulica, distratta e imprecisa, tutti segnali già evidenziati in questo avvio del 2020 che appare stregato. Era dal 15 dicembre scorso che la Roma non vinceva all’Olimpico e dunque al momento, dopo un mese senza vittorie, da tenersi stretta c’è solo un successo striminzito in attesa di una rinascita, soprattutto dal punto di vista mentale, che sembra però ancora lontana. Ancora una volta il gioco dei giallorissi è stato ad intermittenza e il Gent in almeno tre occasioni ha avuto la facile occasione di pareggiare il match che la Roma nel finale ha rischiato di chiudere con un doppio vantaggio.

Il Tabellino del match di Europa League

Reti: 13′ Carles Perez.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (68′ Santon), Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini (78′ Mkhitaryan), Perotti (80′ Kluivert); Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums (90′ Marreh); Bezus (79′ Chakvetadze); Depoitre, David. Allenatore: Thorup.

Arbitro: Kabakov (BUL).

Ammoniti: 35′ Bezus, 64′ Smalling.

Ph: Salvatore Fornelli