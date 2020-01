Rottura del crociato per Zaniolo

Brutte notizie per la Roma e per Zaniolo. Rottura del crociato destro per il centrocampista giallorosso, domani verrà operato a Villa Stuart. Per il giocatore rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale.

Ph: Salvatore Fornelli