Roma, giallorossi in ansia per Kristensen: si teme la lesione

Brutte sensazioni in casa Roma per le condizioni di Kristensen

La partita di Rasmuss Kristensen contro il Monza è durata appena 27 minuti. Dopo che l’ex Leeds ha commesso un fallo si è accasciato a terra dolorante e ha chiesto il cambio. Al suo posto De Rossi ha fatto entrare Zeki Celik.

Roma, oggi gli esami per Kristensen

Secondo quanto riportato da “Il Tempo”, Kristensen, che ha un problema al muscolo flessore sinistro, si sottoporrà oggi ad esami per determinare l’entità dell’infortunio. Al momento si teme che abbia subito una lesione muscolare. I risultati degli esami sono attesi in giornata. Nel frattempo, Rick Karsdorp, infortunatosi al ginocchio destro dopo la partita contro il Torino, è sulla via del recupero.