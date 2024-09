Roma, Hummels prende tempo: tra le alternative spunta Manolas

La Roma sta cercando di aggiungere un altro difensore da mettere a disposizione di De Rossi. Come scrive il “Corriere dello Sport”, il nome più chiacchierato è sempre stato quello di Mats Hummels, che per le sue qualità sarebbe un rinforzo ideale per i giallorossi, ma la trattativa è ancora in standby.

Roma, Hummels si allontana: ecco il piano B

La Roma ha offerto al calciatore più di 2 milioni di bonus fino a giugno – una somma non piccola considerando che l’ingaggio dovrà essere spalmato su dieci mesi anziché dodici – e al raggiungimento di un certo numero di presenze verrà offerta la stessa cifra rinnovata fino al 2026. Al momento, Hummels sta valutando non solo l’offerta della Roma, ma anche altre proposte, come quella del Galatasaray. Se Hummels rifiutasse l’offerta, un’idea sensazionale sarebbe il ritorno di Kostas Manolas, che ha un buon rapporto con De Rossi da quando i due giocavano insieme.