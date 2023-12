Il tecnico della Roma José Mourinho potrebbe incappare in un probabile deferimento da parte della Figc per le parole espresse dei riguardi dell’arbitro Marcenaro di Sassuolo-Roma. Come riportato da Sportmediaset, lo Special One avrà però l’appoggio incondizionato e solido dei Friedkin e di tutta la struttura societaria. Sul caso, infatti, si era già espresso il GM della Roma, Tiago Pinto, difendendo Mourinho:” In questo inizio di campionato abbiamo visto allenatori con atteggiamenti molto più brutti di quelli di Mourinho e non è successo nulla”

Mourinho, si allontanano le sirene arabe

La ritrovata fiducia tra società ed allenatore potrebbe riportare al tavolo delle discussioni l’argomento rinnovo. José Mourinho ha un contratto in scadenza a Giugno 2024 e, dopo gli attriti con la società per la mancata vicinanza riguardo al caso Taylor, si pensava ad una naturale fine del rapporto lavorativo del tecnico portoghese nella capitale al termine del contratto. Ad oggi, con la società schierata nettamente dalla parte del suo allenatore, le possibilità di rinnovo aumentano mentre si allontanano le sirene arabe che lo vorrebbero al timone di un big club saudita in estate. Ed ecco che allora con le giuste garanzie il tecnico portoghese potrebbe firmare un clamoroso rinnovo fatti di un determinato biennale