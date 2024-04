Roma, il club smentisce l’incontro con Manuel Pellegrini dopo il derby

I risultati di Daniele De Rossi con la Roma lo mettono sempre più al sicuro per la prossima stagione. Nonostante questo, nelle ultime ore stava circolando la voce, secondo indiscrezioni fornite da Il Messaggero, della presenza di Manuel Pellegrini all’Olimpico ad assistere al derby vinto con la Lazio. Il tecnico cileno del Betis Siviglia al termine della partita avrebbe avuto un incontro a cena con i dirigenti giallorossi, per parlare di un possibile approdo nella Capitale dalla prossima stagione.

Incontro con Pellegrini: la Roma smentisce tutto

Oggi è arrivata la smentita della Roma, che dichiara che non solo non è avvenuto alcun incontro con Pellegrini, ma secondo le informazioni fornite dalla biglietteria l’allenatore cileno non si sarebbe nemmeno recato allo stadio a vedere la partita.