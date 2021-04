Roma, il futuro di Fonseca: il tecnico verso la Premier

Roma, addio a Fonseca

La Roma a fine stagione, molto probabilmente, si separerà da Paulo Fonseca. Il destino tra società giallorossa e tecnico sono segnati già da mesi. Mentre la Roma si guarda intorno per un tecnico da assumere, dall’Inghilterra arrivano le prime avances al portoghese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Roma, Fonseca verso la Premier

Sirene inglesi per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese lascerà la Roma per tentare una nuova esperienza europea. Secondo le parole riportare oggi dal Daily Mail il tecnico della società capitolina avrebbe suscitato l’interesse di diversi club, ma soprattutto del Crystal Palace. Il club della Premier League non sta vivendo una stagione di alto livello, è dodicesimo in classifica. Il club londinese ha intenzione di attuare una rivoluzione per riportare la squadra tra le migliori della prima serie inglese.

Il portoghese della Roma si appresta a gestire la formazione capitolina fino al termine della stagione per poi decidere con serenità la sua prossima esperienza, anche in vista dell’offerta migliore. Fonseca è stato preso di mira da numerose società. Anche Aurelio De Laurentiis ha pensato al portoghese in vista dell’addio a Gattuso. Il Napoli saluterà il tecnico calabrese e tra i tanti nomi è spuntato, di recente anche quello di Paulo Fonseca.