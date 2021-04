Pasqua di lavoro a Trigoria per la Roma che giovedì tornerà in campo contro l'Ajax. Confronto tra la squadra, Fonseca e Pinto.

Roma, confronto a Trigoria

A Trigoria anche a Pasqua è stata giornata di lavoro, per tutti. Per i giallorossi un confronto importante in vista dei prossimi impegni. La formazione allenata da Fonseca giovedì tornerà in campo nel primo quarto di finale d’Europa League contro l’Ajax. Ma dopo il pareggio al Mapei Stadium è stato necessario un incontro con tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Roma, l’unione fa la forza

Il clima in casa giallorossa, dopo il pari contro il Sassuolo non è dei migliori. Questa mattina era previsto un allenamento con sessione di scarico, ma prima di iniziare l’allenatore Fonseca e la squadra si sono confrontati. Un confronto non dai toni pacati, almeno per quanto riportato da Sportmediaset, è stato condito anche da toni accesi. Un momento non semplice, la Roma, perdendo altri punti contro i neroverdi, sono stati superati dalla Lazio in classifica, finendo al settimo posto in classifica. La Roma ha perso il quarto posto, al momento è fuori da tutte le competizioni. Tutto questo ha generato qualche malumore nell’ambiente. Paulo Fonseca ha tenuto a ribadire che forte è la volontà di non voler mollare nessun obiettivo: campionato ed Europa League verranno combattute fino alla fine. La squadra e l’allenatore si impegneranno a dirigere tutte le energie nell’impiego per la sfida con l’Ajax, dove primeggia un solo pensiero: vietato sbagliare. Vincere! Mentre sul campo si passa all’allenamento, dall’infermeria giallorossa arrivano notizie che regalano buonumore: Smalling e Mkhitaryan che continuano a lavorare individualmente, stanno meglio.