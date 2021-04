Calciomercato Inter

L’Inter dovrà fare molta attenzione ai suoi preziosi attaccanti. Il Barcellona sembra non voler cambiare idea, anzi inizia a fare pressing. Ci sono numerose alternative che l’FC Barcellona contempla per migliorare le prestazioni del suo organico offensivo, e pensa di prelevare uno degli attaccanti dell’Inter.

Calciomercato Inter, idea Lukaku del Barça

Il Barça si sta muovendo sul mercato da mesi in direzione di Haaland. L’intesa non è facile, al di là del prezzo del giocatore. Sul giovane del Borussia Dortmund ci sono quasi tutti i migliori club d’Europa. Non sarà semplice. Così il club blaugrana non ha intenzione di non rinforzare alla meglio il proprio attacco. Secondo le ultime notizie arrivate da Mundo Deportivo , i catalani non perdono di vista il notevole impatto di Romelu Lukaku, 27 anni, all’Inter. Neanche questo acquisto si dimostra semplice, l’ex Manchester United è sotto contratto fino a metà 2024. Non solo, il giocatore ha dichiarato più volte del suo forte legame con l’allenatore Antonio Conte e con la squadra nerazzurra. Anche se è vero che il belga è felicissimo del suo ruolo a Milano, l’intesa con Ronald Koeman, con cui aveva già coinciso all’Everton, potrebbe favorire il suo approdo al Barcellona .